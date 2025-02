Lopinionista.it - Red Canzian: “Carlo Conti è il vero vincitore di Sanremo”

TREVISO – “Bravo, hai vinto contro un pensiero che negli ultimi mesi ho spesso sentito ripetere, che sottolineava la difficoltà che avresti incontrato per superare o anche solo mantenere i risultati delle precedenti edizioni. E invece con la tua serena eleganza e l’esperienza nell’interpretare i gusti della gente, hai riservato grandi sorprese. con un Festival dove stili e segnali erano spalmati in tante direzioni, a soddisfare i gusti di tutti. e i risultati lo dimostrano. Bravo! Poi, ognuno di noi, in questa settimana, avrà immaginato il “suo“ che magari non corrisponde con quello che ha vinto, ma questo succede in ogni competizione.”.Così su Facebook il bassista e cantante dei Pooh, Red(foto), definisce“ildi”. Poi aggiunge: “Veniamo da anni di musica rap e trap, e quest’anno invece c’erano molti generi musicali (anche se purtroppo c’erano ancora le code di quel mondo rappresentato dall’autotune che io certo non ammiro).