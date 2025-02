Sololaroma.it - Real Valladolid-Siviglia, il pronostico de LaLiga: ospiti in vantaggio, pochi gol in vista

La 24ª giornata desta per arrivare a conclusione e tra le ultime sfide troviamo quella tra, che andrà in scena alle ore 16:15 del 16 febbraio. Le due squadre si trovano in una situazione difficile, in particolar modo i padroni di casa che per ora si trovano già troppo lontani da una probabilità di salvezza, ovviamente, a meno di clamorosi colpi di scena. Momento di stallo anche per gliche arrivano da una sconfitta pesante per mano del Barcellona., come arrivano le due squadre al matchIlsi trova attualmente all’ultimo posto in classifica, a quota 15 punti e a già 8 punti di distacco dalla possibilità di salvezza. Nelle ultime partite però la squadra di Diego Cocca si è ritrovata a dover affrontare squadre comeMadrid, Villare Rayo Vallecano, sicuramente non le squadre più semplici da affrontare in un momento già difficile.