Real Cerretese c’è voglia di rivalsa Scontro diretto per il Montelupo

Due gare casalinghe e una trasferta attendono questo pomeriggio, con inizio alle 15, le tre formazioni del circondario protagoniste nel campionato di Promozione. Partiamo dal girone A dove in casaè imperativo dimenticare in fretta il passaggio a vuota di domenica scorsa a Larciano. Per farlo la capolista dovrà cercare di battere al Palatresi l’insidioso San Marco Avenza. A maggior ragione considerando il percorso esterno degli ospiti, che finora lontano dal proprio campo hanno perso solo due volte, nella ‘tana’ dell’altra capolista Pietrasanta e della neopromossa ‘terribile’ Cubino. Per altro negli ultimi tre precedenti casalinghi, lanon ha mai battuto il San Marco Avena: due sconfitte per 1-0 nel biennio 2014-’16 e un pareggio per 1-1 nella passata stagione.