Razzismo shock mano pesantissima sull’ex della Nazionale | dieci giornate di squalifica

La Procura indaga su quanto accaduto nella giornata di ieri e il rischio per il trequartista è di un lunghissimo stopTorna a farsi viva più che mai nel nostro calcio una vera e propria piaga quale à quella del. Ieri durante Bari-Cremonese l’ennesimo episodio deplorevole, che ha visto come vittima nuovamente Mehdi Dorval, almeno questo è quanto dichiarato dai tesserati pugliesi in primis dal tecnico Moreno Longo ma anche dai compagni del calciatore. Che già era stato bersaglio di questo tipo di insulti a gennaio, nella partita in casaReggina. In quel caso erano arrivati dai tifosi calabresi.Bari disperato (LaPresse) – calciomercato.itStavolta l’autore sarebbe stato un calciatore avversario, Franco Vazquez exitaliano. Un finale tesissimo che ha portato lo stesso Dorval in lacrime, con la solidarietà espressa da parte di tutti i compagni.