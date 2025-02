Ilrestodelcarlino.it - Ravenna A Piacenza per continuare a volare. Rrapaj: "Sono i match più belli da giocare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Archiviato il successo di Coppa Italia contro la Lavagnese nelvalido per la semifinale di andata, iltorna in campo oggi pomeriggio per sfidare il(al ‘Garilli’, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Lotito di Cremona; diretta in chiaro sul canale 14 di TeleRomagna). Ilè valido per la ventiquattresima giornata (settima del girone di ritorno) del campionato di serie D. Al termine della regular season mancano 11 partite. Ilviaggia al primo posto in classifica a quota 54 punti, in condominio col Forlì, e vanta il primato di miglior difesa del girone D con appena 13 reti incassate. La striscia di risultati utili complessiva, cioè quelli conseguiti con Antonioli e Marchionni, si è allungata a 23, comprendendo la ‘quota’ del campionato (15 vittorie e 3 pareggi) e la ‘quota’ della Coppa Italia (5 vittorie).