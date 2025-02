Ilnapolista.it - Raspadori e Lukaku, incastro bello e possibile, il Napoli potrebbe aver svoltato (Gazzetta)

La, con Sebastiano Vernazza, sottolinea l’immediata sintonia diin Lazio-. Quest’ultimo schierato per la prima volta titolare in campionato, ha trovato subito la sintonia con il compagno di reparto ed è stato il perfetto regista offensivo. Ildi Contecon le due punte.l’asso di Conte: è stato il regista offensivoScrive Vernazza:Ilrimane un candidato forte per il titolo, anche perché Conte, tra le sue ubbie e malinconie, ha calato l’asso della nuova coppia. Il tandem ha funzionato. Raspa principe assoluto del match,subito in sintonia con il nuovo compagno di reparto. Sotto questo aspetto, ilcontro la Lazio, e pure la Nazionale, perchéè un attaccante azzurro.