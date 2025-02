Rari Nantes Florentia impeccabile fa l’impresa a Bologna

Leggi su Corrieretoscano.it

De Akker Team –9-10 (4-2 3-4 1-3 1-1)DE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson 1, H. Rouwenhorst, M. Bragantini 1, K. Milakovic, Lucci 1, Tringali, Gallo, A. Condemi 2, S. Luongo 4, E. Cocchi, A. Urbinati, M. Pederielli, M. Martini. All. MistrangeloRN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 3, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 1, D. Borghigiani, G. Bianchi, U. Visciani. All. MinettiARBITRI: Severo e NicolosiNOTE: Usciti per limite di falli Bragantini (D) e Turchini (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker Team 2/14 + 2 rigori e RN6/13 + 2 rigori. Spettatori: 150 circa.– Punti fondamentali in ottica salvezza per la. Cicali para, De Mey e Sordini segnano e lafa bottino pieno alla Carmen Longo dicontro la DeAkker Team.