Rania di Giordania nonna bis, è nata la figlia della Principessa Iman

Una gioia incontenibile quella didi, che è diventataper la seconda volta. Solo poche sette fa la Regina aveva dato l’annunciogravidanzasua secondogenita, la, e adesso c’è un nuovo membro a regalare tanta felicità alla famiglia reale.ÈAmina, ladiA fine gennaiodiaveva dato una bellissima notizia al mondo: la sua secondogenita, la, era in dolce attesa per la prima volta. Allora la Regina non aveva fornito nessun dettaglio sul sesso del nascituro, né sulla data presunta del parto. Ad accompagnare lo scatto pubblicato su Instagram – una dolcissima foto su una spiaggia al tramonto con lae suo marito Jameel Thermiotis che si guardano mentre lei svela il pancino – aveva scritto “Entrambi sono cari al mio cuore, ma quello che verrà è ancora più prezioso.