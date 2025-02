Liberoquotidiano.it - Ramy, la foto choc di Mattia Tombolini, l'assistente di Ilaria Salis: cosa pubblica | Guarda

Ci risiamo.colpisce ancora. Chi è? È uno degli assistenti dial parlamento europeo. Libero aveva già dato conto di un episodio, risalente a febbraio 2024, a dir poco imbarazzante, ma evidentemente né per l'autore né per l'eurodeputata.esultava in prima fila per il rogo di un pupazzo gigante di Giorgia Meloni. "Brucia stronza!", aveva scritto su Facebook. E nel videoto dasi sentiva una voce maschile urlare altrettanto. Adessoha rito su Instagram una “storia” di “collettivomilitant@” (“collettivo politico comunista dormato da compagni/e dei movimenti antagonisti romani”, questa la descrizione) che ha diffuso ladi un murales con la scritta “Vendetta per”. Seguono falce e martello.è l'egiziano morto a Milano a seguito della caduta dallo scooter a bordo di cui stava scappando dai carabinieri: è morto perché non si è fermato al posto di blocco.