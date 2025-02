Ilrestodelcarlino.it - Ragazze vincenti

Tre medaglie d’argento e una di bronzo. È questo lo storico bottino degli Arcieri Bizantini ai campionati italiani indoor di Pordenone. Sugli scudi ledell’arco nudo, che conquistano tre podi partendo dal 9° posto di entry list. Nella categoria senior, a fare squadra con Matelda Miolo, unica componente femminile qualificata anche per l’individuale, ci sono le debuttanti Donatella Domini e Sabrina Bandini. Freschissime di titolo regionale, le giallorosse tengono fino all’ultima volée, piazzando un sontuoso 1.470, ovvero un punto in meno della medaglia d’oro, che vale l’argento a squadre senior. Ma la vera impresa arriva dagli scontri per il titolo assoluto. Dopo aver superato agilmente gli ottavi e i quarti, le ravennati approdano alla semifinale contro le campionesse in carica degli Arcieri delle Alpi, una delle squadre più forti in assoluto.