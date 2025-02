Agrigentonotizie.it - Raffica di dimissioni all'Akragas dopo l'ennesima sconfitta, Strano: "Finisce qua, noi vogliamo ritirare la squadra dal campionato"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Libero tutto lo staff tecnico, non ci sono più i presupposti per continuare". È in maniera tranchant che l'amministratore delegato dell'calcio Grazianoha annunciato unadie l'intenzione, espressa in maniera chiara e inequivocabile, dii biancazzurri.