Liberoquotidiano.it - "Questo ormai è un club": i "figli" di Djokovic insultano Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il sindacato dei tennisti professionisti PTPA, fondato nel 2021 da Novake Vasek Pospisil va all'attacco di Jannika testa bassa dopo la squalifica per tre mesi del numero uno della classifica Atp. "Non importa per chi tifi, ora alcune cose sono chiare. Il "sistema" non è un sistema. È un. La presunta discrezione caso per caso è, in realtà, una mera copertura per accordi su misura, trattamenti ingiusti e decisioni incoerenti. Non sono solo i risultati diversi per giocatori diversi. È la mancanza di trasparenza. La mancanza di processo. La mancanza di coerenza. La mancanza di credibilità nella zuppa alfabetica di agenzie incaricate di regolamentare i nostri sport e atleti".il duro comunicato del Professional Tennis Players Association (Ptpa) sul caso che ha visto coinvolto Jannik, dopo l'accordo con la Wada e i tre mesi di squalifica.