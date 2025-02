Lanazione.it - "Questa è una pipa" al Caffé dell'Ussero

Pisa, 16 febbraio 2025 - Dopo il debutto alla fiera Più libri più liberi, il viaggio di "è una", il saggio di Giuseppe Bisegna, prosegue con una tappa in una location d’eccezione: l’Accademiadi Pisa. L’evento si terrà mercoledì 19 febbraio alle 18 allo storico bar, punto di riferimento culturale sin dal Settecento. L’evento offrirà un’occasione unica per esplorare il significatonell’arte, nella letteratura e nel cinema. Durante l’incontro, l’autore Giuseppe Bisegna dialogherà con Luca Canapicchi, esperto del settore, e sarà introdotto da Guya Brunetti. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura e vuole approfondire il valore simbolico di un oggetto che ha attraversato i secoli. Nel suo saggio, Bisegna analizza lacome simbolo di meditazione, riflessione e status sociale, ripercorrendone la presenza in diversi contesti storici e artistici.