Sport.quotidiano.net - Querzoli, bersaglio colpito. Tre punti sudati e d’oro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lac’è. Forlì supera l’esame Montorio al Vomano, ritrova il sorriso e compie tre passi importanti verso la salvezza. Epperò ha dovuto faticare più del previsto per piegare la resistenza degli ostinati abruzzesi, capaci di strappare il terzo set, dopo aver venduto cara la pelle nei primi due, salvo poi crollare nel quarto (25-22, 25-23, 19-25, 25-15). Coach Kunda sorprende tutti: rinuncia a Peripolli e lancia D’Orlando nello starting six. Prime fasi di studio scandite da break (3-1) e controbreak (7-9), poi gli ospiti, complici gli errori a ripetizione di un Bigarelli irriconoscibile, si staccano: 9-14. La, però, risale a un’incollatura (15-16), acciuffa il pareggio e sfreccia con un ace di Mariella battezzato male (20-19), quindi s’impone di corto muso: 25-22. La reazione abruzzese non si fa attendere.