Ternitoday.it - Quercia secolare rischia di essere abbattuta, residenti in allarme al Fontanile di Terni

Leggi su Ternitoday.it

Un’intera comunità in subbuglio per la possibile perdita di una. È quanto sta accadendo in via Monte Totagna, nel quartiere Ildi, dove un semplice cartello, comparso misteriosamente, ha scatenato la preoccupazione dei. La comunicazione, stampata su un.