Quel metrò atteso da oltre 90 anni

Crippa Secondo uno studio, in un anno, da 36 a 43 giorni vengono buttati in coda in macchina. Basterebbe utilizzare un trasporto alternativo, vero? A Monza si attende una metropolitana da quasi un secolo. Anzi, da almeno 90, quando per la prima volta venne avanzata un’idea che non ha mai preso forma. Certo, magari era complicata, dato che prevedeva di far passare il tracciato nel letto del fiume Lambro, ma in fondo era il 1933. Del resto, poco realizzabili si dimostrarono anche ipotesi più recenti, comela di una metro a fune, finita addirittura in Tribunale. La verità è che la città di Monza ha una necessità sempre più forte di un collegamento facile con Milano. Grande la nostalgia, fra i più anziani, di quando un tram - fino agliSessanta - collegava il centro di Monza addirittura con piazza Duomo a Milano.