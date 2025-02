Quattro oculisti abusivi nella casa di cura a Pisa | denunciati in dieci

Leggi su Corrieretoscano.it

– Fanno esamici in unadima non hanno alcun titolo: smascheratimedicianche sei responsabili della struttura. Un’indagine serrata dei carabinieri del Nas di Livorno ha portato alla luce un preoccupante caso dismo sanitario in unadidi. 10 persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione sanitaria di medico oculista e altri reati, al termine di un’attivita? investigativa che ha preso il via nel settembre 2024.I Carabinieri del Nas, da tempo impegnatilotta contro l’smo nel settore sanitario, hanno condotto approfondite indagini, raccogliendo documenti e testimonianze che hanno inchiodato i responsabili. L’indagine ha svelato cheindividui, privi di alcuna abilitazione, eseguivano esamici strumentali su pazienti ignari all’interno della struttura.