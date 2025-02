Quotidiano.net - Quanto pesano i dazi sulla bolletta energetica

Roma, 16 febbraio 2025 – I costi delle tecnologie per l'energia pulita continueranno a diminuire nel 2025 a livello globale, nonostante l'aumento del protezionismo commerciale. Secondo i numeri rilevati da BloombergNEF, i costi delle tecnologie per l'energia pulita diminuiranno ulteriormente tra il 2% e l'11% nel 2025 e fino al 22% - 49% entro il 2035; si tratta di una riduzione dei costi trainata in particolare dall’abbondanza di capacità produttiva della Cina. Perriguarda l’Europa, invece, le tariffe su pannelli solari, turbine eoliche e batterie per veicoli elettrici possono rallentare la transizione, aumentando i costi per aziende e consumatori. Sui mercati aumenta il rischio di una guerra commerciale tra le due grandi potenze mondiali, Cina e Stati Uniti, ma i rischi più insidiosi provocati dainon derivano direttamente dal settore energetico.