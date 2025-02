Panorama.it - Quanto è costato il Festival di Sanremo 2025

Ildinon è solo un evento musicale: è un vero e proprio business, una macchina che frutta milioni di euro alla Rai e a tutta l’economia circostante. L’edizione, che ha visto Carlo Conti al timone, ha portato nuovi record economici, superando i 67 milioni di euro raccolti da pubblicità e sponsor, un incremento rispetto ai 60 milioni dell’anno scorso. Questo dato sottolinea come, dietro la kermesse canora, si nasconda una struttura economica estremamente articolata, che non riguarda solo la musica, ma un'intera industria che ruota attorno all’evento.Partiamo dal presupposto che il, pur costando ingenti somme, si autofinanzia grazie agli introiti pubblicitari e alle sponsorizzazioni. Marcello Ciannamea, direttore di Intrattenimento Prime Time della Rai, ha spiegato che, pur trattandosi di un evento di enorme complessità produttiva,non grava sui contribuenti e non pesa sul canone Rai.