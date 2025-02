Gqitalia.it - Quando sarai piccola di Simone Cristicchi, che piaccia o no, è un brano che ha un suo perché e, in qualche modo, rompe un tabù sociale

Musicalmente,it's not my cup of tea, nel senso che non rispecchia i miei gusti, ma, per pura curiosità, visto che sui social si discuteva molto del fine ultimo e del tono della sua, ho letto il testo - senza musica, senza pensare a chi lo aveva scritto e senza le immagini della diretta del festival o del videoclip -, mi ha colpito molto e non me lo aspettavo. Andava ben oltre il tema universale del ribaltarsi dei ruoli tra genitori e figlii primi invecchiano e diventano fragili. Il testo didescrive, insemplice e senza tanti giri di parole, una quotidianità che conoscono molto bene i malati e le famiglie di chi è affetto da Alzheimer, di chi sviluppa una demenza, di chi si spegne poco a poco per una malattia degenerativa che colpisce il cervello.