Qualiano | Sentenza Terra dei Fuochi convocato il consiglio comunale

per il 20 febbraio alle ore 18:00 l’Assise cittadina con un punto che riguarderà ladeiLa recentedella Corte Europea dei Diritti Umani (CtEDU) contro l’Italia deve rappresentare un punto di svolta per la lotta all’inquinamento ambientale nelladei. La Corte ha stabilito che lo Stato italiano ha violato il diritto alla vita (art. 2 CEDU), chiedendo misure concrete di riqualificazione ambientale nei territori colpiti, tra cui anche il nostro.Di fronte a questa, la mia amministrazione non resterà in silenzio. Per questo, dopo diverse riunioni con tanti soggetti che su questa emergenza hanno dato il loro contributo, ho chiesto al Presidente delche venissecon urgenza ilper giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:00, con un punto all’ordine del giorno dedicato alla discussione e alla presa d’atto delladella Corte di Strasburgo.