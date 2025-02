Iltempo.it - "Qualche pioggia c'è". Sottocorona: ecco dove servirà l'ombrello

Si prospetta una "situazione tranquilla". Così Paoloha iniziato il suo intervento quotidiano. In diretta dallo studio di Omnibus, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo e anticipato che ci attende un quadro equilibrato. Al Nord e al Centro, oggi,nuvola ci sarà, "ma le piogge saranno veramente poche", ha assicurato. Al Sud, invece, "precipitazione c'è". Nessuno stravolgimento e solo conferme per la giornata di domani. Attese infatti "piogge molto deboli sul medio versante Adriatico, in Toscana e molto meno al Nord". Nella giornata di martedì la tendenza al miglioramento continua. "Anche queste deboli piogge scompaiono al Nord e al Centro. Rimangono al Sud. Giornate piovigginose, ma non maltempo", ha precisato. Temperature, invece, "sempre piuttosto basse, soprattutto al Nord e al Centro.