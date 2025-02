Quifinanza.it - Qual è il miglior conto deposito oggi?

Leggi su Quifinanza.it

Il mese scorso nella zona euro l’inflazione è aumentata portandosi al 2,5% contro il 2,4% di dicembre. I motivi sono da additarsi soprattutto all’aumento dei prezzi dell’energia che hanno annullato la boccata d’aria fresca derivante dalla riduzione dei costi dei servizi e dei generi alimentari.Proprio per questo chi ha un piccolo gruzzoletto da parte si chiedeè il. Prima di tutto per proteggere i propri risparmi dall’inflazione e poi per cercare di ottenere il massimo rendimento dal proprio denaro. Come si sa, infatti, i tassi di interesse variano a seconda dell’istituto di credito che si sceglie per cui trovare ilche offre il rendimento più alto può fare la differenza. Detto ciò, eccoè ildi(oltre al Revolut che offre un tasso del 3%), ei banche offrono invece fino al 4% (lordo) e infine come aprire un