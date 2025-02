Sport.quotidiano.net - Punti d’oro OraSì tenace e gagliarda. Vittoria pesante, la salvezza è più vicina

BPC Cassino 70Ravenna 76 VIRTUS CASSINO: Riva 8, Todisco 2, Ghigo 8, Conte 9, Korsunov 4, Pontone ne, Teghini 13, Beck 19, Mastrocicco ne, Truglio 5, Boev ne, Saladini 2. All.: AulettaRAVENNA: Brigato 19, Ferrari 10, Munari 9, Crespi 8, Casoni, De Gregori 2, Tyrtyshnyk 15, Dron 8, Gay 5, Branchi. All.: Gabrielli Arbitri: Di Gennaro - Lilli Note. Parziali: 15-17; 38-36; 51-55. Tiri da 2: Cassino: 18/35, Ravenna: 13/26; tiri da tre: Cassino: 8/28, Ravenna: 7/20; tiri liberi: Cassino: 10/13, Ravenna: 29/36; Rimbalzi totali: Cassino: 32, Ravenna: 37 Uscito per falli: Ghigo L’cala il poker di vittorie consecutive sbancando Cassino, compiendo un altro passo avanti decisivo verso ladiretta. Il grande mattatore è Tyrtyshnyk che nell’ultimo minuto e venti segna 8, mostrando una freddezza davvero glaciale.