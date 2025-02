Anteprima24.it - PUC San Giorgio La Molara: Gagliarde: “Interrogazione parlamentare utile a fare chiarezza sulla gestione urbanistica”

Tempo di lettura: < 1 minutoIl deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha presentato un’per far lucedel Piano Urbanistico Comunale (PUC) di SanLa. La questione, da tempo al centro dell’attenzione, solleva dubbiprogrammazione urbanistica etrasparenza amministrativa. L’punta a chiarire i criteri adottati per l’elaborazione del PUC e a verificare il rispetto delle procedure di legge. “In un momento in cui la correttadel territorio è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, garantire ai cittadini scelte amministrative trasparenti è un dovere imprescindibilei”, dichiara Michele, dirigente provinciale di Forza Italia e consigliere del Gruppo autonomo al Comune di SanLa