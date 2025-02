Ilgiorno.it - Pronto soccorso “sicuro“, al via la prova

Leggi su Ilgiorno.it

E iniziata all’ospedale Sant’Anna di Como la sperimentazione con alcuni operatori sociosanitari che si occupano di garantire, durante la permanenza al, una corretta informazione tra i medici e gli infermieri, i pazienti e i familiari che li hanno accompagnati e spesso, per ragioni di sicurezza, sono fatti attendere al di fuori degli ambulatori dove si svolgono le cure. Proprio queste lunghe attese, alcune volte anche diverse ore, in passato hanno dato luogo a situazioni di forte tensione, in qualche caso culminate in aggressioni vere e proprie, da qui la decisione di Asst Lariana di correre ai ripari e introdurre queste figure già sperimentate con successo in alcuni ospedali del milanese. "L’attesa e un periodo molto delicato e per questo e importante gestirla nel modo migliore - spiega Manuela Soncin, responsabile della Direzione aziendale delle professioni sanitarie e socio sanitarie - Se i parenti vengono informati costantemente sul percorso del paziente la si affronta meglio e lo stesso vale per il paziente che durante l’attesa ha tante necessita, dal caricare il telefono al poter parlare con i familiari.