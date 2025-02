Liberoquotidiano.it - "Pronto il ricorso alla Consulta". Todde vicina alla fine tenta il tutto per tutto, la mossa disperata

Non si può dire che ad Alessandramanchi la tenacia. La governatrice della Sardegna, alle prese con la dichiarazione di decadenza beccata a seguito della decisione del collegio di garanzia elettorale, sta facendo diper non rinunciarepoltrona conquistata alle regionali. E quindi il conflitto sale sempre di più, con la sensazione di una corsa inefficace pur di restare in sella. E così, cavillo dopo cavillo, l'esponente di quei Cinque Stelle che crocifiggevano chiunque fosse colpito dai giudizi della magistratura, si trasforma in leonessa a difesa di se stessa e conseguentemente dei consiglieri regionali che farebbero la sua stessa. Perché con l'elezione diretta del presidente, se la governatrice decade, fanno la stessagli eletti della legislatura. La vicenda giudiziaria è abbastanza nota e riguarda il rendiconto delle spese elettorali, giudicato negativamente dal collegio chiamato per leggevigilanza.