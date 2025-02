Ilrestodelcarlino.it - "Pronti per affrontare una partita complicata. Andiamo a giocarcela, voglio vedere agonismo"

"Quella di Civitanova sarà una, perché la Civitanovese è in lotta per evitare i playout, e gioca in casa sua – spiega Massimo Gadda –. Quindi sarà una sfida tosta, difficile. Ma non mi stanco di ripeterlo: bisogna vivereper, ogni avversario ti porta addelle difficoltà dovute alla classifica, al momento in cui lo incontri. Servirà un’Ancona diversa rispetto a quella che s’è vista a Sora, ma non diversa da quella che abbiamo visto con il Teramo, perché in quest’ultimo caso abbiamo fatto una buona, in cui abbiamo pagato cara un’ingenuità nel finale". Certo non sarà un’Ancona al meglio, visto alcune assenze e altri giocatori non al top: "Abbiamo una situazione buona, in generale, ma nelle ultime due settimane qualcuno ha avuto qualche acciacco, come Rovinelli, come Alluci, che sicuramente non sono al 100% ma sono recuperati – prosegue Gadda –.