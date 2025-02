Ilveggente.it - Pronostico Rennes-Lille: tabù infranto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Le due vittorie conquistate nelle ultime due uscite permettono aldi guardare con un certo ottimismo al proseguo della stagione. Fino a poche settimane fa si lottava per la salvezza, adesso le cose sono sensibilmente migliorate e la testa può essere un po’ libera dai brutti pensieri.(Lapresse) – Ilveggente.itSarebbe opportuno, però, riuscire a battere ilche, a differenza della squadra di casa non vive il suo miglior momento di forma. Due sconfitte nelle ultime due uscite, tre se andiamo a contare le ultime cinque. Sì, è evidente che dentro gli ospiti qualcosa non stia proprio girando e questo per il momento non ha comunque intaccato la classifica, che rimane molto bella e con un piazzamento alle prossime coppe europee decisamente alla portata.