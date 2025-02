Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Inter: alta tensione da gol e cartellini

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La partita che può valere una stagione. Per entrambe. Perché se ladovesse perdere allora potrebbe avere dei grossi problemi a qualificarsi alla prossima Champions League; se l’invece non dovesse riuscire a prendersi i tre punti potrebbe anche dare speranze ad un Napoli incerottato per lo scudetto. Ma non solo, sappiamo come questo match possa essere decisivo sotto l’aspetto mentale: ricordiamoci che parliamo del Derby D’Italia.da gol e(Lapresse) – Ilveggente.itAll’andata è finita 4-4: partita bellissima, per carità, ma per vedere tutti questi gol in Serie A si devono vedere altrettanti errori.