Ilveggente.it - Pronostici Serie B 16 febbraio: due gare da “gol” e uno sgambetto

Leggi su Ilveggente.it

B, trasferta insidiosa per il Pisa dopo il tonfo con il Cittadella davanti al proprio pubblico: Inzaghi dovrà fare attenzione al Cesena. Dopo 25 giornate le gerarchie sembrano essere definite solamente nelle zone nobili della classifica, dove con ogni probabilità a contendersi i due pass per la promozione diretta saranno Sassuolo, Pisa e Spezia. I neroverdi nell’ultimo turno hanno fatto le prime prove di fuga approfittando dei passi falsi di toscani e liguri.B 16: dueda “gol” e un possibile sgambetto (Lapresse) – Ilveggente.itIl Pisa, battuto a sorpresa dal Cittadella davanti al proprio pubblico (0-1) – interrotta una striscia positiva che durava da 6 giornate – è finito a -5 dalla capolista ed il margine di vantaggio nei confronti della squadra allenata dall’ex Luca D’Angelo non è più così rassicurante (lo Spezia è a -4).