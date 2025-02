.com - Promozione / Pergolese e Gabicce Gradara risultato ad occhiali: 0-0

Un piccolo passo per entrambe in classifica generale. Sul finale i locali hanno reclamato per un atterramento in area di CarbonariVallesina, 16 febbraio 2025 – Giustodi parità tra.Al 15? Carbonari, servito da Lattanzi Francesco in area, spedisce alto. Al 22? punizione di Gallotti dalla distanza Aluigi è pronto e respinge in angolo. Al 34? Bucefalo da buona posizione in area spedisce la sfera sopra la porta. Al 42? Torsani di testa va vicino al gol.Nella ripresa al 24?, Bucefalo su punizione impegna il portiere ospite Andreani, sopraggiunge Ghetti che non riesce a ribattere in rete. Occasione al 32? per gli ospiti: sullo sviluppo di un corner, Costa schiaccia di testa con il pallone che finisce poco sopra la traversa. Nel recupero i rossoblù locali reclamano un rigore per atterramento in area di Carbonari ma l’arbitro lascia proseguire.