Livornotoday.it - Promozione, pareggiano l'Armando Picchi e l'Atletico Piombino

Leggi su Livornotoday.it

Due pareggi per le squadre labroniche di: l'viene rimontato 1 a 1 dal San Miniato alla ret di Carnieri risponde Faraoni in apertura di ripresa, un punto che non serve a molto agli amaranto che rimangono a 4 punti di distanza dalla zona playout e avrebbero avuto bisogno.