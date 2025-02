Sport.quotidiano.net - Promozione. Manita del Riccione, cade la Stella

Misano impegnato con il San Pietro in Vincoli, Young Santarcangelo al ’Valentino Mazzola’ contro il Classe. Continua il testa a testa e occhio al Fratta.. Girone D (25ª giornata, ore 14.30): Bellariva Virtus - Civitella, Forlimpopoli - Frugesport, Cervia United - Fratta Terme, Diegaro-Edelweiss ( sintetico1, Martorano di Cesena, alle 15.30 ), Young Santarcangelo - Classe, Sparta Castelbolognese - Verucchio, Misano - San Pietro in Vincoli, Savignanese - Bakia Cesenatico. Ieri:1-5. Classifica: Misano 56; Fratta Terme 53 ; Young Santarcangelo 52 ; Cervia United,1926 44 ; Diegaro 43 ; Bakia, Classe 36 ; Civitella 32 ;31; San Pietro in Vincoli 29 ; Savignanese 28 ; Sparta Castelbolognese 27 ; Forlimpopoli 23; Bellariva Virtus 21 ; Verucchio 20; Edelweiss 18; Frugesport 10.