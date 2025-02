.com - Promozione / La Biagio Nazzaro torna alla vittoria: 2-0 al Sassoferrato Genga

Serfilippi e Severini decidono il match: a Chiaravalle i rossoblù di Fenucci non perdono da 5 partite. Lunano ricacciato al 12° posto CHIARAVALLE, 16 febbraio 2025 – LaChiaravalleal successo tra le mura amiche. I ragazzi di Gianluca Fenucci, infatti, hanno battuto 2-0 ilnella 22^ giornata del girone A di, con le reti di Serfilippi e Severini nel primo tempo. Il risultato premia l’ottimo approccio deitti al match, mentre gli ospiti non sono mai apparsi capaci di impensierire Bottaluscio. Con questo successo i rossoblù ricacciano in zona play-out il Lunano, che comunque attualmente non disputerebbe lo spareggio. SerfilippiPrimo tempoLaimposta subito la partita sui propri binari e riesce a portarsi in doppio vantaggio.