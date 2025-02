Palermotoday.it - Promozione girone A, 20esima giornata: il Cus batte il Terrasini, lo Sport Palermo torna al successo

Con le gare di questo pomeriggio si è conclusa la ventesimainA. In calendario, ieri due anticipi combattuti ed intensi. Il Bagheria 1919 ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Alcamo: apre Caracappa per i nerazzurri, pareggia Spina nella ripresa per gli ospiti.