Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Inter: ultime sulle scelte di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lediin vista del Derby d’Italia in programma questa seraGiorno del Derby d’Italia, con lache ospita all’Allianz Stadium l’nel big match della venticinquesima giornata di campionato.orientato sul fare diversi cambi rispetto alla Champions.In difesa il rientro di Savona sulla sinistra, in mediana quelli di Thuram e Koopmeiners dal primo minuto a formare un’insolita coppia. Kolo Muani unica punta, con McKennie trequartista e Nico Gonzalez e Conceicao ai suoi lati. Panchina invece per Kenan Yildiz.ntus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Conceicao; Kolo Muani. All.Leggi suntusnews24.