Sport.quotidiano.net - Primavera. Colpo di Daldum nel finale di gara. Il Diavolo è battuto

Leggi su Sport.quotidiano.net

milano 0 sassuolo 1 MILAN: Longoni; Albè, Dutu (1’ s.t. Parmiggiani), Paloschi, Magni; Sala, Eletu, Comotto (33’ s.t. Ossola); Liberali (41’ s.t. Siman), Scotti (41’ s.t. Asanji), Ibrahimovic (13’ s.t. Bonomi). All. Guidi (Colzani, Mancioppi, Skoczylas, Lamorte, Vladimirov, Tartaglia) SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Corradini, Di Bitonto, Barani (40’ s.t. T. Benvenuti); Frangella (31’ s.t. Cardascio), Lopes, Seminari; Knezovic, Bruno (21’ p.t. Minta); Sandro (1’ s.t.). All. Bigica (Viganò, Mazzetti, Benvenuti G., Negri, Sibilano, Mussini, Vedovati) Arbitro: Di Francesco di Ostia (Signorelli, Marucci) Reti: 42’ s.t.(S) Note: ammoniti Sala,, Comotto, Longoni, Knezovic Piazza ilche non ti aspetti, laneroverde di mister Emiliano Bigica, restituisce al Milan, sbancando il Vismara, la sconfitta dell’andata e consolida la sua quarta posizione in zona playoff.