.com - Prima Categoria / Il posticipo termina in parità: 0-0 tra Filottranese e Borgo Minonna

Leggi su .com

Partita senza grandi emozioni al “San Giobbe” di Filottrano: tutto invariato in classifica, con jesini ottavi e filottranesi noni, al sesto 0-0 stagionaleFILOTTRANO, 16 febbraio 2025 – Lanon va oltre lo 0-0 contro ilneldella 20ì giornata del girone B di. I padroni di casa lottano ma non riescono a sfondare contro i coriacei jesini, in un match in cui nellafrazione le due squadre si sono annullate. Ripresa più pimpante, con i ragazzi di mister Marco Strappini che sono riusciti a prendere in mano il pallino del gioco, non riuscendo però ad essere incisivi sotto porta.Cambia poco la classifica:ottavo a 30 a -4 dai play-off,nona a 27 punti. Per i biancorossi si tratta del sesto 0-0 stagionale. “Una partita bloccata nel primo tempo con molto equilibrio in campo – afferma mister Marco Strappini – Nella ripresa abbiamo preso campo e portato la palla spesso in maniera pericolosa nella loro area di rigore, tuttavia non abbiamo trovato lo spunto decisivo e dobbiamo solo fare mea culpa per questo.