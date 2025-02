Ilgiorno.it - Presunto caporalato. Stabilizzati 50 operai

Leggi su Ilgiorno.it

Una cinquantina disono stati, con contratti a tempo indeterminato fino al termine dei lavori. Restano da definire le posizioni di una quindicina di altri carprentieri con contratti a termine, mentre si attendono sviluppi dopo le denunce presentate da sindacati sulemerso a metà dicembre nel cantiere per il Campus della Statale in costruzione a Mind, ex area Expo. Lavoratori egiziani di una delle imprese che si stanno occupando dei lavori in subappalto, all’epoca inquadrati con contratti a termine, sarebbero stati tenuti sotto ricatto e costretti a retrocedere una parte del loro stipendio a capisquadra connazionali. Episodi, emersi lo scorso 12 dicembre durante un’assemblea sindacale nei cantieri, che sono finiti anche sul tavolo della Prefettura. L’intervento di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil ha consentito di mettere al riparo gliche hanno denunciato da possibili ritorsioni, ottenendo per la maggior parte l’assunzione a tempo indeterminato legata all’opera da parte dell’impresa edile esecutrice del subappalto (la società Racco, che si è sempre detta ignara delle presunte richieste illecite da parte dei capisquadra), ma per ora non ci sarebbero state altre evoluzioni: mentre i lavori per il Campus proseguono a pieno ritmo, tavoli e confronti sono ancora aperti.