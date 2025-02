Sport.quotidiano.net - Premier League, vincono Liverpool e Arsenal. Il Nottingham Forest cade contro il Fulham

Roma, 16 febbraio 2025 – Ilcontinua la marcia verso la vittoria del titolo:il Wolverhampton i reds tornano alla vittoria dopo il pareggio per 2-2 nel recuperol'Everton e mantengono i sette punti di distacco sull'in seconda posizione. Anche i gunners, infatti, fanno il loro dovere, superando il Leicester grazie alla doppietta di Merino e centrano la terza vittoria consecutiva in campionato. Inoltre, Arteta e i suoi staccano il, chein casa dele consente al Manchester City di accorciare le distanze: Haaland e compagni travolgono con un secco 4-0 il Newcastle e si portano a quota 44 punti, tre in meno della squadra di Espirito Santo in terza piazza. Il Chelsea perdeil Brighton e viene superato in classifica dal Bournemouth, che liquida il Southampton lontano da casa.