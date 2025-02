Lanazione.it - Prato, multati operai in sciopero. “La sindaca venga qui”

, 16 febbraio 2025 – Ieri mattina due pattuglie della polizia municipale si sono recate al nuovo picchetto promosso dai Sudd Cobas di fronte al maglificio CXL in via Paronese 67 per intimargli di sgomberare il suolo pubblico. Con glic’era in quel momento Sarah Caudiero dei Sudd Cobas che è stata multata (175 euro) per occupazione di suolo pubblico. Inoltre la municipale ha intimato al gruppo di rimuovere il picchetto. Un gesto che non è andato giù allalista che, in tutta risposta, ha invitato laIlaria Bugetti a fare visita al picchetto lunedì mattina. “Spero sia un errore e non la direzione del Comune di, sarebbe un atto gravissimo – dice Caudiero – Qui stiamo difendendoche chiedono di vedere riconosciuti i propri diritti, di avere buste paghe regolari, di lavorare otto ore al giorno per cinque giorni.