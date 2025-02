Lanazione.it - Prato, incendi simultanei in due aziende di logistica: possibili legami, indagini sulle cause

, 16 febbraio 2025 – Due. Sono divampati nelle ultime ore in duegestite da imprenditori cinesi nel settore della. Il primo è avvenuto in via dei Confini a, mentre il secondo a Seano. A comunicarlo è il procuratore Luca Tescaroli in un comunicato diffuso nella mattina di domenica 16 febbraio. I roghi, che si inseriscono in una serie di eventi analoghi che interessano il territorio pratese, sembrano avere un elemento in comune: entrambi sono stati innescati da pacchi provenienti dalla stessa impresa. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. La Procura diha incaricato gli agenti della squadra mobile e i carabinieri di condurre le necessarieper accertare ledeglie identificarne i responsabili.