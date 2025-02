Sport.quotidiano.net - Prato, che derby. "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi»

Il grande giorno è arrivato. Allo stadio Marcello Melani, con calcio d’inizio fissato alle 14.30, va in scena ilnumero 101 fra Pistoiese e. La gara, valida per la 24° giornata del girone D di serie D, vede scontrarsi gli arancioni, quarta forza della graduatoria, e i biancazzurri, sesti a -10 dall’Olandesina. Ma più che per la classifica, data la situazione piuttosto cristallizzata per entrambe (la truppa di mister Alberto Villa ha 12 punti di ritardo dalla vetta, mentre quella laniera ne ha sette di margine sulla zona playout), questo incontro vale soprattutto per la storia e la tradizione. "Ilnon può essere considerato un match come gli altri - il messaggio lanciato dal tecnico dei pratesi, Marco Mariotti - E’ una gara che va interpretata bene, con la sciabola più che con il fioretto.