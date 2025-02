Lortica.it - Potenziati i controlli della Polizia Ferroviaria per maggiore sicurezza in stazione e a bordo treno

Per rispondere all’esigenza dinelle stazioni ferroviarie e sui convogli, laToscana ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto ai reati. Nel 2024, solo nelladi Firenze S. Maria Novella, sono stati controllati oltre 150.000 passeggeri.Le operazioni straordinarie “Viaggiare Sicuri” e “Rail Safe Day”, avviate nelle stazioni toscane all’inizio del 2025, hanno portato all’arresto di 8 persone per furti ae alla denuncia di 92 individui, molti trovati in possesso di armi bianche. Questo è stato possibile anche grazie al rafforzamento dell’organico previsto dal DipartimentoPubblicaper le stazioni di Firenze e Pisa. Complessivamente, sono state impiegate oltre 3.000 pattuglie, di cui 243 dedicate alla sorveglianza a, monitorando più di 500 treni in un sistema ferroviario che può essere considerato una vera e propria metropolitana regionale.