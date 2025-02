Puntomagazine.it - Poste Italiane, Taranto: 170 ore di straordinario svolte e non pagate a lavoratore precario

Leggi su Puntomagazine.it

Ildi, non aveva mai denunciato per timore di pregiudicare la stabilizzazione Francesco – nome di fantasia – è stato assunto nel 2021 da, con contratto a termine, per una durata totale di dieci mesi. Nell’esercizio delle sue mansioni, anticipava l’entrata e posticipava l’uscita da lavoro, svolgendo 170 ore di straordinari senza ricevere la dovuta retribuzione.Per anni, non aveva denunciato quanto accaduto, temendo che ciò potesse pregiudicare la possibilità di vedersi stabilizzato. Ma «il posto fisso si è rivelato un miraggio – ci spiega –, perché la procedura di stabilizzazione non prevede lo scorrimento degli idonei in graduatoria».Nel frattempo, l’azienda ha continuato ad assumere nuovi precari e queste graduatorie sono diventate sempre più lunghe.