Quotidiano.net - Poste entra nel capitale di Tim. La prima sinergia sarà su Postepay

Lo scambio è fatto. Ieri il cda del Gruppoitaliane ha deliberato l’acquisizione del 9,81% circa delle azioni ordinarie di Telecom Italia (Tim) da Cdp (Cassa depositi e prestiti, società che detiene il 35% deldiItaliane ed è a sua volta controllata dal Mef). E contemporaneamento ha ceduto a Cdp l’intera partecipazione detenuta in Nexi, circa il 3,78% delsociale, più un corrispettivo che dovrebbe aggirarsi appena sotto i 180 milioni (valorizzando quindi Tim approssimativamente di 0,26/0,27 euro per azione). Cdp aumenta così la propria quota in Nexi, passando dall’attuale 14,46% al 18,25% complessivo, "rafforzando il sostegno alla strategia industriale di un’azienda, protagonista in Europa nell’infrastruttura dei pagamenti digitali, che sin dalla sua nascita quattro anni fa ha avuto Cassa al suo fianco", spiega Cdp in una nota in cui annuncia il via libera del Cda, riunito in sessione straordinaria, alla cessione della partecipazione in Tim.