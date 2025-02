Formiche.net - Poste e Cdp al turn over su Tim. Il ruolo dello Stato e il fattore mercato

Leggi su Formiche.net

Il minimo comune denominatore è lo, che manterrà un piede ben saldo dentro Tim, aspettando una possibile, ma per nulla scontata, sinergia con Iliad. Nel fine settimana è successo quello che ilsi aspettava e cioè quel passaggio di testimone, con due board quasi in contemporanea, tra Cassa depositi edentro il gruppo telefonico, reduce da conti decisamente convincenti e dal ragionevole ritorno di una prospettiva di dividendo, entro i prossimi due-tre anni.Con uno scambio di partecipazioni tra due aziende controllate dalloha comprato dalla Cassa il 9,81% di Tim pagando in contanti e in azioni Nexi per il 3,78% (Cdp ha già il 14,46% della società di servizi interbancari). La notizia dell’operazione, a dire il vero, era circolata venerdì, a pochi mesi dalla vendita della rete al fondo americano Kkr per 22 miliardi sotto la supervisione pubblica.