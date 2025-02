Lanazione.it - Pontedera, la proposta: censimento dei fondi sfitti nel centro storico

Leggi su Lanazione.it

, 16 febbraio 2025 – Undeineldi. È questa una delle proposte lanciate dal sindaco Matteo Franconi durante l’ultimo incontro tra l’amministrazione comunale e i commercianti alla presenza delle associazioni di categoria e delcommerciale naturale. “Si è trattato – ha spiegato l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli – di un incontro interlocutorio in vista del prossimo appuntamento che avremo a fine febbraio. Abbiamo trattato alcuni argomenti come la programmazione degli eventi, la sicurezza, ma anche temi più generali su come sta cambiando il mondo del commercio. Da parte nostra c’è la volontà di fare uno studio approto su quelle che sono le richieste di chi frequenta, dei consumatori, per riuscire a interpretare e ad andare incontro alle aspettative di chi acquista.