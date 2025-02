Juventusnews24.com - Pongracic esalta Kean: «Cambia tutto avere o non averlo. Un giocatore così…». Le parole sull’ex Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del difensore sull’attaccante di proprietà della Fiorentina, con un lungo passato anche allantusMarin, difensore della Fiorentina, ha parlato così di Moise. Di seguito le sue dichiarazionidellantus.– «Quantonon, ovvio. Uncosì in forma ti manca sempre. Però secondo me anche Zaniolo ha fatto bene quel ruolo e non deve essere una scusa. Ci è mancato il 2-3% e se in Serie A non sei al 100% perdi le partite»Leggi suntusnews24.com